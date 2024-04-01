Стало известно о плане задержанных в Дагестане подозреваемых

Задержанные в Дагестане по подозрению в подготовке теракта намеревались взорвать набережную в Каспийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, предоставленное Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.

На опубликованных кадрах оперативник спрашивает у подозреваемых, что они собирались взорвать.

«Планировали теракт на набережной Каспийска или в Парке Победы. Собирались взорвать при скоплении людей, кто попадется», — сказал один из задержанных.

До этого в ФСБ заявили, что задержанные в Дагестане иностранцы оказались связаны с боевиками, напавшими на подмосковный «Крокус Сити Холл».

31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявлялся режим контртеррористической операции (КТО). Оперативный штаб НАК в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в решении задач по борьбе с терроризмом.

Позднее в НАК сообщили, что в ходе операции были задержаны три человека, подозреваемых в планировании террористических преступлений.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.