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В России сократят срок временного пребывания иностранцев в стране

Представитель МВД: срок пребывания мигрантов в России сократят до 90 дней в год

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МВД РФ по Челябинской области

Срок временного пребывания иностранцев в России будет сокращен до 90 дней в течение года. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел (МВД) РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению Волк, 29 марта ведомство внесло в правительство проект федерального закона «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации».

Документ содержит девять правовых новелл, одна из которых подразумевает ограничение временного пребывания в РФ иностранных граждан не более 90 дней суммарно в течение календарного года (в отличие от действующего регулирования девяносто дней в течение полугода).

До этого начальник столичного главка МВД Олег Баранов во время выступления на заседании в Мосгордуме сообщил, что в Москве в 2023 году полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства.

Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет выступал с предложением на пять лет запретить мигрантам покупать оружие. По мнению парламентария, в течение этого времени новые граждане России смогут доказать, что они не представляют угрозы своим согражданам.

В конце февраля правоохранители Ростовской области вручили повестки бывшим мигрантам. Во время рейда правоохранители выявили 35 нарушений. Среди них шесть связаны с работой на территории РФ без патента, еще в 23 случаях иностранцы нарушили правила въезда в Россию или режима пребывания.

Ранее в Госдуме предупредили об опасности этнических анклавов в России.

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