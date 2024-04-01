Врач перечислил правила, которые помогут снизить риск возникновения геморроя

Врач-колопроктолог клиники «Евроонко» Сергей Родимов в беседе с РИАМО перечислил правила, соблюдая которые, можно избежать геморроя. В первую очередь, по его словам, поход в туалет не должен занимать более трех минут.

Во-вторых, не стоит ждать позывов, находясь в уборной. Идти в туалет нужно после их появления, продолжил специалист.

«Третье правило — делать все без потуг и напряжения. Четвертое — потреблять адекватное количество клетчатки — 15–20 граммов в сутки. Эти правила позволяют 70% пациентов с геморроидальной болезнью избавиться от неприятных симптомов или по крайней мере их снизить», — добавил Родимов.

Он подчеркнул, что проблему можно решить и без лекарств, достаточно изменить образ жизни.

Врач-проктолог, начальник лечебно-диагностического центра НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского Павел Плетнер до этого назвал причины возникновения геморроя. По его словам, к заболеванию приводит в основном малоподвижный образ жизни, а у жителей деревень, напротив, тяжелые физические нагрузки с раннего возраста. Риск также повышают беременность, роды, занятия спортом, злоупотребление слабительными средствами. Есть некоторая связь с болезнями печени, отметил врач.

Ранее россиянам рассказали, каким должно быть питание при запорах.