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Синоптик рассказал о погоде в зоне СВО в апреле

Синоптик Тишковец: погода в зоне СВО в апреле будет благоприятна для боев

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Станислав Красильников/РИА Новости

Погода в зоне специальной военной операции на Украине в апреле будет благоприятной для боевых действий: температура поднимется на четыре градуса выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА Новости.

По словам метеоролога, в апреле на большей части Русской равнины, Урала и Сибири (кроме Крайнего Севера) температура воздуха превысит на 3-5 градусов среднегодовые значения. При этом на северо-западе России возможны осадки, а на юге ожидается недобор по дождям до 10-30% от месячного климата.

«Засушливость коснется и всей зоны СВО, где выпадет не более 2/3 от средних параметров и будет жарче нормы на четыре градуса, что будет благоприятствовать активизации боевых действий», — отметил Тишковец.

До этого Тишковец заявил, что сход постоянного снежного покрова в Москве ожидается к 4 апреля. Cиноптик отметил, что на опорной метеостанции ВДНХ сугробы уменьшились на 3 см и составляют 8 см.

Ранее выяснилось, что март 2024 года в Москве стал самым сухим в текущем столетии.

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