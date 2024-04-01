Губернатор Приамурья поблагодарил участников спасательной операции на руднике «Пионер»

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале подтвердил, что эксперты решили прекратить спасательную операцию пропавших 13 горняков на руднике «Пионер».

«Спасибо всем, кто с риском для жизни принимал участие в спасательной операции на руднике «Пионер». Уверен, специалисты сделали все, что было в их силах. Сегодня эксперты приняли решение прекратить спасательную операцию», — объявил Орлов.



Он отметил, что российские регионы оказали поддержку в поиске пропавших горняков. Отдельную благодарность он выразил специалистам из Кузбасса и губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.



Орлов добавил, что семьям шахтеров окажут материальную помощь из резервного фонда правительства Амурской области.

До этого коллектив «Пионера» выразил соболезнования родным оставшихся под землей горняков. Заместитель управляющего директора предприятия Алексей Афанасьев добавил, что в ходе спасательных работ было установлено, что вся шахта заполнена до +85 горизонта, в районе выше этой отметки людей нет.

18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 человек, точное местоположение и судьба которых пока остаются неизвестны.

При этом разведка показала, что после обвала некоторые участки шахты оказались затоплены. Однако, по мнению спасателей, вода могла обойти места, где находятся пострадавшие горняки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в оперативных службах назвали возможную причину обвала на руднике «Пионер» в Амурской области.