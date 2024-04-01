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Руководство рудника «Пионер» выразило соболезнования родным и близким горняков

Коллектив «Пионера» выразил соболезнования родным остающихся под землей горняков

Коллектив рудника «Пионер» в Амурской области выразил соболезнования родным горняков, остающихся под землей. Об этом сообщил первый заместитель управляющего директора предприятия Алексей Афанасьев, передает «Амурская правда».

«Весь многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков. Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей (чтобы найти горняков. — Прим. ред.)...» — сказал Афанасьев.

По его словам, в спасательной операции были задействованы сотрудники рудника и подрядных организаций, горноспасатели военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) и сотрудники МЧС РФ, а также других экстренных служб. Всего речь идет о более 200 человек и 40 единиц техники.

Афанасьев добавил, что в ходе спасательных работ было установлено, что вся шахта заполнена до +85 горизонта, в районе выше этой отметки людей нет.

18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 человек, точное местоположение и судьба которых пока остаются неизвестны.

При этом разведка показала, что после обвала некоторые участки шахты оказались затоплены. Однако, по мнению спасателей, вода могла обойти места, где находятся пострадавшие горняки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в оперативных службах назвали возможную причину обвала на руднике «Пионер» в Амурской области.

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