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На Урале оперативники задержали сутенера

В Свердловской области оперативники задержали сутенера-рецидивиста

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Телеграм-канал «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК»

В Свердловской области полиция задержала сутенера-рецидивиста. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Свердловской области «Патрульный участок».

Мужчину задержали в сауне в одном из городов области. Злоумышленником оказался 39-летний уроженец Магнитогорска. Как рассказали правоохранители, с 2017 по 2018 годы он уже занимался аналогичной противоправной деятельностью в Екатеринбурге. В 2018 году он попался на разбое в Асбесте, после чего отправился в колонию.

Выйдя на свободу, подозреваемый вновь вернулся к незаконному бизнесу, он курировал проституток, которые работали в саунах уральской столицы и пригорода. Мужчину уже задерживали сотрудники уголовного розыска, и он написал явку с повинной, но позже отказался от своих слов. Вскоре после этого в полицию поступила информация, что гражданин, который находится под подпиской о невыезде и проходит фигурантом по уголовному делу, продолжает работать сутенером. После этого правоохранители задержали его в одной из саун Свердловской области. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Саратове организатора банды сутенеров отправили в колонию на шесть лет.

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