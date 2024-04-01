На Урале мужчина выбил дверь в автобусе блинами от штанги

В Челябинске пассажир разбил стекло в двери автобуса, неудачно расположив в салоне спортивный инвентарь. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Какой-то человек только что в 64-м вез блины от штанги и положил их на двигатель. На повороте они покатились, упали и вынесли стекло двери! Прикиньте, если б на ногу кому-то, если б там ребенок стоял», — возмутился один из очевидцев случившегося.

По словам пассажирки, которая также ехала в этом автобусе, она уже не первый раз сталкивается с ситуацией, когда в общественном транспорте перевозят предметы, которые стоит транспортировать на личной или грузовой машине. Так женщина вспомнила, как в автобус грузили ящики с помидорами и диван.

Пассажирка отметила, что нарушитель после случившегося быстро скрылся с места ЧП. Официальных комментариев по инциденту не поступало.

Ранее тренер фитнес-клуба ударилась головой о блин для штанги и попала в реанимацию.