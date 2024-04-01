Пятилетний ребенок провалился в колодец в Псковской области

В Псковской области пятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и провалился в коллектор. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Инцидент произошел в деревне Лющик, пятилетний мальчик гулял во дворах домов на детской площадке, в какой-то момент ребенок остался без присмотра взрослых, отправился на самостоятельную прогулку и провалился в коллектор.

Ребенка нашел отец, спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего проверку проводят региональная прокуратура и Следственный комитет, обстоятельства несчастного случая устанавливаются, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

20 марта в Кургане подросток по пути в школу провалился в открытый люк с водой. Несовершеннолетний успел среагировать, выставил руки и повис. Он практически полностью вымок. Ставший очевидцем произошедшего прохожий вызвал на место МЧС. Спасатели отогрели пострадавшего, нашли номер его матери и сообщили ей об инциденте.

Ранее российский школьник провалился под землю вместе с горкой, на которой катался.