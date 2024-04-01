Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пятилетний ребенок провалился в колодец в Псковской области

В Псковской области ребенок ушел с детской площадки и провалился в коллектор

close
100%
МЧС России' class="item-image" >
МЧС России

В Псковской области пятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и провалился в коллектор. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Инцидент произошел в деревне Лющик, пятилетний мальчик гулял во дворах домов на детской площадке, в какой-то момент ребенок остался без присмотра взрослых, отправился на самостоятельную прогулку и провалился в коллектор.

Ребенка нашел отец, спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего проверку проводят региональная прокуратура и Следственный комитет, обстоятельства несчастного случая устанавливаются, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

20 марта в Кургане подросток по пути в школу провалился в открытый люк с водой. Несовершеннолетний успел среагировать, выставил руки и повис. Он практически полностью вымок. Ставший очевидцем произошедшего прохожий вызвал на место МЧС. Спасатели отогрели пострадавшего, нашли номер его матери и сообщили ей об инциденте.

Ранее российский школьник провалился под землю вместе с горкой, на которой катался.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами