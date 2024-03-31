В Амстердаме прошла демонстрация против передачи оружия Киеву

Более 1000 человек приняли участие в демонстрации за мир и против поставок оружия на Украину, которая состоялась 31 марта в столице Нидерландов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, эта акция стала самым масштабным мероприятием такого плана с начала их проведения в Амстердаме. Участники демонстрации использовали белые и голубые флаги, символизирующие мир, и российские триколоры. При этом на плакатах, которые держали люди во время акции, можно было увидеть надписи «Мир — прямо сейчас!» и «Нет НАТО — нет войны».

Журналисты рассказали, что перед традиционным шествием по улицам города участники мероприятия собрались на площади Дам и выстроились в большое сердце. Более того, на акции выступила оперная певица Эльнара Мюерманс. Она исполнила песни «Темная ночь» и «Катюша».

«Такое большое количество людей решили присоединиться к акции после того, как [президент Франции Эммануэль] Макрон объявил о том, что европейских военных надо посылать на фронт», — рассказала один из организаторов демонстрации Наталья Воронцова.

Она добавила, что в тот же день в Амстердаме состоялась еще одна акция за мир. Мероприятие прошло на Музейной площади на два часа позже по сравнению с демонстрацией на площади Дам.

«В итоге мы решили пройти шествием до Музейной площади, где нас ждет другой митинг против войны, там присоединятся еще больше людей. Таким образом мы соединили две демонстрации в одну», — пояснила женщина.

Ранее тысячи жителей Берлина вышли на демонстрацию с призывом начать переговоры по украинскому конфликту.