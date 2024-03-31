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«Дороги размыты и затоплены»: житель Алтайского края рассказал об обстановке из-за паводка

Житель Алтайского края связал ситуацию с паводком с глубоким промерзанием почвы

Житель подтопленного села Михайловское Алтайского края Алексей рассказал «Газете.Ru», что вода начала спадать, но обстановка по-прежнему сложная. По его словам, больше всего из-за паводка сейчас страдает расположенное рядом село Ракиты.

«На данный момент уровень воды в Михайловском немного упал, но затоплено очень много домов. У меня дома воды нет, так как живу выше. Наш район степной, гор нет, всему виной промерзание земли на 1,7 метра. С полей потекло много воды. Отдельное внимание хочу обратить на деревню Ракиты — ее всю затопило. Проезд возможен только на лодках, дороги со всех сторон размыты и затоплены. Видел своими глазами, как бежит вода. МЧС и полиция начеку. Сегодня вывезли человека с пункта временного размещения в Ракитах на лодке к бригаде скорой помощи с подозрением на инсульт», — сообщил Алексей.

По данным регионального главка МЧС России на 31 марта, из-за паводка подтопления зафиксированы в 37 населенных пунктах, пострадали 127 домов и 923 участка. В пункт временного размещения доставили 77 человек.

В МЧС отмечают, что самая сложная обстановка наблюдается в Михайловском районе края. В населенном пункте Михайловское подтопленными оказались 46 домов и 364 приусадебных участка. Пострадало и село Ракиты — подтоплено 39 домов и 253 приусадебных участка.

На контроле ведомства также находится обстановка в городах Камень-на-Оби, Славгород, в Благовещенском, Бурлинском, Первомайском, Немецком национальном районах.

Сообщается, что сотрудники МЧС оперативно реагируют на просьбы жителей о помощи. С 30 марта в Алтайском крае действует режим ЧС.

Ранее президент Казахстана отчитал чиновников из-за паводка.

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