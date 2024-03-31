Аферист притворялся голливудским актером и выманивал деньги на съемки нового проекта

В Германии будут судить 50-летнего мошенника, который просил деньги на многомиллионный кинопроект, притворяясь кинозвездой. Об этом рассказывает Bild.

Год назад некий Бирон Таркан Й., только что получивший в Швейцарии реальный срок за мошенничество и подделку документов, появился в Верхней Франконии и стал представляться как голливудский актер. Он выдавал себя за кинозвезду и рассказывал всем о запуске масштабного проекта, для которого требуется финансирование.

Таркан начал появляться на благотворительных вечерах и предлагать гостям поучаствовать в производстве нового фильма. По некоторым данным, таким образом ему удалось выманить несколько десятков тысяч евро. Он обещал большую прибыль инвесторам после выхода своего очередного фильма, а по запросу «biroltarkanhollywood» в Google все желающие могли найти его фильмографию из 32 работ и профиль в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Аферист уже пригласил своих инвесторов на премьеру фильма в Турции, но затем исчез из Кульмбаха, оставив вещи в неоплаченной съемной квартире. Журналистам, которые добивались его комментария по поводу возможного мошенничества, он отвечал, что сам был обманут, а обвинения в его адрес не больше, чем «ошибки и недоразумения». Мужчина утверждал, что не получил гонорары за исполненные им главные роли, и большая часть из запланированных фильмов не доберется до зрителя.

В Турции, куда мошенник отправился, покинув Германию, он стал выдавать себя за успешного режиссера по имени Ахмет Й. В итоге мужчина был арестован в Будапеште в начале марта и экстрадирован в Германию. Дата начала судебного процесса по этому делу пока неизвестна.

Ранее мошенник с лицом Роберта Дауни-младшего пытался украсть деньги у жителей Кировской области.