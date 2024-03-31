Бастрыкин заинтересовался делом тюменца, ворвавшегося в больницу с ножницами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения тюменца с ножницами на медиков и пациентов больницы. Об этом сообщает СКР.

Сообщается, что следственными органами СУ СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по факту инцидента. Глава СКР также поручил руководителю регионального управления возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

По данным СКР, агрессора передали сотрудникам полиции. В результате произошедшего никто не пострадал.

Инцидент произошел в ГБУЗ ТО «Областная больница №4» в Ишиме. Мужчина с ножницами стал бросаться людей, однако двоим врачам удалось опрокинуть злоумышленника на пол и обезвредить его. При этом охранник, вооруженный дубинкой, так и не решился использовать свое оружие.

Ранее Бастрыкин заинтересовался ситуацией с пермяком, у которого в больнице облезла вся кожа.