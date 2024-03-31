Мужчина подорвался на суббоеприпасе в Горловке

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что сотрудник «Донбассгаза» подорвался на суббоеприпасе в поселке Широкая Балка. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра.

По его утверждениям, сотрудник предприятия подорвался на суббоеприпасе типа «колокольчик» вооруженных формирований Украины. Работник «Донбассгаза» получил ранения, добавил мэр.

До этого глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские беспилотники начали сбрасывать с дронов кассетные боеприпасы на российские регионы.

На маслодельный комбинат в городе Суджа беспилотный летательный аппарата (БПЛА) сбросил три кассетных боеприпаса. Два из них взорвались, повредив производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один снаряд не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы. Никто из людей не пострадал.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.