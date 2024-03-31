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Профессор УрФУ, задержанная на выборах с зеленкой, вышла на свободу

Профессора УрФУ Носову выпустили из спецприемника

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Уральский федеральный университет

Профессор УрФУ Эмилия Носова вышла из спецприемника, где провела 15 дней за попытку испортить бюллетени зеленкой на президентских выборах в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU.

По словам Носовой, к ней хорошо относились в спецприемнике, в текущий момент она ожидает следствия, и «надеется вернуть свои финансы». Она также выразила надежду на то, что «следствие разберется».

Издание подчеркивает, что профессор была в «приподнятом настроении и широко улыбалась».

До этого председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попытки испортить бюллетени во время голосования на выборах президента РФ являются жестом отчаяния. 

Также Памфилова рассказала, что на ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) совершили более 12 млн DDoS-атак. Она отметила с начала голосования специалисты заблокировали свыше 420 тыс. атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Председатель ЦИК добавила, что основной удар пришелся именно на портал голосования.

Ранее Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента РФ.

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