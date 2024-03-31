Количество пострадавших от паводка на Алтае сел за сутки выросло в четыре раза

В Алтайском крае 127 домов и 923 участка пострадали из-за паводка. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, подтопления зафиксированы в 37 населенных пунктах, 30 марта региональные власти сообщали о девяти пострадавших селах.

В пункт временного размещения доставили 77 человек.

В МЧС отмечают, что наисложнейшая обстановка наблюдается в Михайловском районе края. В населенном пункте Михайловское подтопленными оказались 46 домов и 364 приусадебных участка. Пострадало и село Ракиты — подтоплено 39 домов и 253 приусадебных участка.

«На контроле находится обстановка и в городах Камень-на-Оби, Славгород, в Благовещенском, Бурлинском, Первомайском, Немецком национальном районах», — говорится в публикации.

Там также зафиксировали подтопления талой водой низменных мест и домов.

В ведомстве утверждают, что сотрудники МЧС оперативно реагируют на просьбы жителей о помощи. С 30 марта в Алтайском крае действует режим ЧС.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области из-за паводка ввели режим повышенной готовности.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.