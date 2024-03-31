Экс-заместитель министра просвещения обжаловала приговор

Бывшая замглавы Министерства просвещения РФ Марина Ракова подала апелляцию на решение суда приговорить ее к пяти годам колонии по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Никулинский суд Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты Раковой на обвинительный приговор по ее делу», — заявили в суде.

В ведомстве уточнили, что позднее апелляцию рассмотрит Мосгорсуд.

5 марта стало известно о возобновлении следствия по делу Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева о мошенничестве.

По версии следствия, экс-замглавы Минпросвещения РФ, являясь гендиректором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (ФНФРО), совместно с сотрудником Фонда новых форм развития образования Максимом Инкиным с июня 2017-го по ноябрь 2018-го заключили ряд трудовых договоров с гражданским супругом Раковой Артуром Стеценко. В результате он получил в качестве «зарплаты» и иных выплат более 7,7 млн рублей. По той же схеме Ракова организовала в сентябре 2018 года и заключение фиктивного трудового договора с РАНХиГС, сумма хищений, таким образом, превысила 2,1 млн рублей бюджетных средств.

Ранее вице-президент российского банка заявил о пропаже 153 млн рублей из ячейки.