Опубликовано видео с места проведения КТО в Махачкале

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов опубликовал видео обстановки рядом с местом проведения контртеррористической операции (КТО) в Махачкале.

На кадрах видно, что в районе улицы Шеболдаева в центре города выставлено оцепление. На месте работают полиция и ОМОН. Несколько террористов заблокированы в своих квартирах.

По словам корреспондента, жители ближайших домов эвакуированы, звуков стрельбы пока не слышно.

До этого в силовых структурах сообщали, что в одном из домов Каспийска в квартире заблокированы два террориста.

31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявили режим контртеррористической операции (КТО). Оперативный штаб НАК в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в решении задач по борьбе с терроризмом.

В начале марта в городе Карабулак в Ингушетии были ликвидированы шесть боевиков.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.