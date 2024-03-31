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СМИ назвали количество мостов в США, оборудованных защитой от столкновений с судами

CBS: лишь треть мостов в США оборудованы защитой от столкновений с судами

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Harford County MD Fire & EMS/Reuters

Только треть мостов в США оборудованы защитой от столкновений с судами. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Национальный реестр мостов страны.

По данным реестра, всего в Соединенных Штатах насчитывается 4207 мостов, из которых только 36% оборудованы защитой от столкновений.

Отмечается, что в реестре нет данных о том, какой именно защитой оборудованы мосты, и способна ли она выдержать такое столкновение, которое произошло в Балтиморе, штат Мэриленд.

До этого телеканал Fox News сообщал, что баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома, остановив движение по шоссе. Как отметила представитель государственного патруля Сара Стюарт, военнослужащие перекрыли южное шоссе 59 примерно в 13:25 по местному времени после того, как получили известие об инциденте, и перенаправили движение транспорта из этого района.

Причины столкновения не называются. Данных о пострадавших на мосту или на шоссе нет.

26 марта автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтимор (штат Мэриленд) обрушился после того, как его протаранил контейнеровоз. Губернатор уже пообещал восстановить объект.

Ранее сенатор Алексей Пушков поставил диагноз Байдену после его рассказа о поездках по мосту в Балтиморе.

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