Только треть мостов в США оборудованы защитой от столкновений с судами. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Национальный реестр мостов страны.

По данным реестра, всего в Соединенных Штатах насчитывается 4207 мостов, из которых только 36% оборудованы защитой от столкновений.

Отмечается, что в реестре нет данных о том, какой именно защитой оборудованы мосты, и способна ли она выдержать такое столкновение, которое произошло в Балтиморе, штат Мэриленд.

До этого телеканал Fox News сообщал, что баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома, остановив движение по шоссе. Как отметила представитель государственного патруля Сара Стюарт, военнослужащие перекрыли южное шоссе 59 примерно в 13:25 по местному времени после того, как получили известие об инциденте, и перенаправили движение транспорта из этого района.

Причины столкновения не называются. Данных о пострадавших на мосту или на шоссе нет.

26 марта автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтимор (штат Мэриленд) обрушился после того, как его протаранил контейнеровоз. Губернатор уже пообещал восстановить объект.

Ранее сенатор Алексей Пушков поставил диагноз Байдену после его рассказа о поездках по мосту в Балтиморе.