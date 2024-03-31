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Еще одно судно врезалось в мост в США

В американском штате Оклахома судно врезалось в мост, закрыто движение по шоссе

Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома, остановив движение по шоссе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«По словам дорожного патруля, большая баржа врезалась в мост через реку Арканзас в Оклахоме, что привело к временному закрытию ближайшей главной автомагистрали в субботу», — говорится в сообщении.

По словам представителя государственного патруля Сары Стюарт, военнослужащие перекрыли южное шоссе 59 примерно в 13:25 по местному времени после того, как получили известие об инциденте, и перенаправили движение транспорта из этого района.

Причины пока неизвестны. Сообщений о пострадавших на шоссе или на барже не поступало.

26 марта автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтимор обрушился после того, как его протаранил контейнеровоз. Как сообщалось, корпус судна пострадал, но сохранил целостность.

Ранее сообщалось, что администрация США выделила $60 млн штату Мэриленд на первичные расходы, связанные с восстановлением моста.

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