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В Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Власти Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

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Shutterstock/sunakri

В Оренбургской области из-за паводка ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщило правительство региона, передает «Интерфакс».

Данный режим был введен для обеспечения безопасности граждан, бесперебойной работы объектов экономики, сохранности материальных ценностей, снижения ущерба и потерь, вызванных паводком.

Режим повышенной ​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​готовности действует для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

До этого соответствующий режим действовал только в 25 муниципальных образованиях региона.

30 марта режим ЧС был введен в Алтайском крае в связи с сильным паводком.

Ранее россиян призвали
готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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