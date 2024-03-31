В Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

В Оренбургской области из-за паводка ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщило правительство региона, передает «Интерфакс».
Данный режим был введен для обеспечения безопасности граждан, бесперебойной работы объектов экономики, сохранности материальных ценностей, снижения ущерба и потерь, вызванных паводком.
Режим повышенной готовности действует для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
До этого соответствующий режим действовал только в 25 муниципальных образованиях региона.
30 марта режим ЧС был введен в Алтайском крае в связи с сильным паводком.
Ранее россиян призвали
готовиться к экстремальной жаре и засухам.