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Мединский прокомментировал отказ от обществознания в 6-8-х классах

Мединский: исключение обществознания из программы не лишит знаний по нему

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Предложение Минпросвещения РФ исключить обществознание из программы для учащихся 6-8-х классов не повлечет за собой сокращение знаний по этому предмету. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Знания содержательные никуда не уберут. Что-то перейдет в историю, что-то перейдет в другой класс», — сказал он.

По словам Мединского, программа сама вся остается, но изучение будет более удобным и для детей, и для педагогов. Он отметил, что это позволит исключить «дикий перегруз» и «неожиданно много» информации об обществознании. Новый вариант преподавания предмета, по мнению помощник президента РФ, поможет все синхронизировать и сделать последовательным.

Мединский напомнил, что сейчас авторы пишут учебник обществознания для 9-11-х классов, который будет готов не раньше 2025 года. Он указал на обилие похожих предметов в школьной программе: обществознание, история, региональная история и курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Ранее Минпросвещения предложило добавить новые модули в школьные уроки физкультуры.

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