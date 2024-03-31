Илон Маск допустил, что Россия может взять Одессу

Украине угрожает потеря доступа к Черному морю, если конфликт с Россией затянется. Об этом заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети Х (бывшая Twitter).

По его словам, Украина необдуманно потеряла солдат, атакуя «более крупную армию с эшелонированной обороной», минными полями и значительном превосходстве в артиллерии.

Бизнесмен отметил, что он уже давал рекомендации Украине направить все ресурсы на оборону, так как ВСУ без «сильных ландшафтных барьеров» трудно удерживать позиции. Илон Маск признался, что он не верит в полный «захват» Украины, но не исключил падение Одессы.

«Главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет», — подчеркнул миллиардер.

Он призвал закончить конфликт на мирных переговорах, прежде чем до этого дойдет.

До этого Маск назвал условия, при которых Украина должна получать финансирование Запада.

Ранее Маск заявил, что Байден саботировал мирное соглашение по Украине.