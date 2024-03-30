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Россияне смогут попасть на виртуальную экскурсию по Москве начала 17 века

В сети вышла обучающая версия игры «Смута»

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Cyberia Nova

Студия Cyberia Nova выпустила бесплатную обучающую версию игры «Смута», благодаря которой желающие смогут попасть на виртуальную экскурсию по Москве начала XVII века.

В роли экскурсовода выступит историк и реконструктор Клим Жуков. Он расскажет об архитектуре, обычаях и быте того времени.

«Наша игра не заменяет учебники по истории, но она позволит вам посмотреть на описанное в них своими глазами», — рассказал глава студии Cyberia Nova Алексей Копцев.

Участники смогут пообщаться с жителями средневековой Москвы, провести тренировочный бой, а также осмотреть боярские дома.

Напомним, Выход игры «Смута» состоится 4 апреля на площадке VK Play. Также в честь релиза проекта в Нижнем Новгороде с 5 по 7 апреля пройдет исторический фестиваль «Смута. Герои эпохи».

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