Россияне смогут попасть на виртуальную экскурсию по Москве начала 17 века

Студия Cyberia Nova выпустила бесплатную обучающую версию игры «Смута», благодаря которой желающие смогут попасть на виртуальную экскурсию по Москве начала XVII века.

В роли экскурсовода выступит историк и реконструктор Клим Жуков. Он расскажет об архитектуре, обычаях и быте того времени.

«Наша игра не заменяет учебники по истории, но она позволит вам посмотреть на описанное в них своими глазами», — рассказал глава студии Cyberia Nova Алексей Копцев.

Участники смогут пообщаться с жителями средневековой Москвы, провести тренировочный бой, а также осмотреть боярские дома.

Напомним, Выход игры «Смута» состоится 4 апреля на площадке VK Play. Также в честь релиза проекта в Нижнем Новгороде с 5 по 7 апреля пройдет исторический фестиваль «Смута. Герои эпохи».