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В Москве прошел финал олимпиады школьников по искусственному интеллекту

Герман Греф: участники технологической олимпиады всегда превосходят наши ожидания

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Пресс-служба Сбера

В Москве прошел финал Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Искусственный интеллект», сообщает пресс-служба Сбера.

Участие в олимпиаде приняли более 6300 человек из России, Казахстана, Молдовы и Узбекистана.

В Финал прошли 104 школьника из 28 регионов России.

На финальном этапе, который длился 5 дней, участникам предложили найти новые радиофармпрепараты, которые используют радиоактивность для диагностики и терапии онкозаболеваний.

«На этой олимпиаде мы всегда предлагаем ребятам очень разные и очень непростые задачи. И каждый раз то, как они с этими задачами справляются, превосходит наши ожидания. И проигравших здесь нет: побеждают все, кому интересно развиваться и узнавать что-то новое», — отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Победители разделили между собой призовой фонд в размере 4 млн рублей, а также получили приглашения на стажировки в Сбере.

Призеры получили умные колонки SberBoom Mini и пауэрбанка.

НТО по профилю «Искусственный интеллект» проводится с 2019 года совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Всего за 5 лет в соревнованиях приняли участие более 27 тыс. ребят.

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