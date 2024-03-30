Сотрудники украинского военкомата обратились в полицию из-за нападения женщин

Сотрудники Хмельницкого областного военкомата на Украине обратились в полицию, сообщив о нападении женщин. Об этом говорится в сообщении Хмельницкого ТЦК в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сообщается, что женщины напали на военнослужащих Шепетовского районного военкомата «во время проведения мер оповещения». В ТЦК сообщили о повреждении служебной машины.

«Убеждены, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и дадут объективную правовую оценку действиям указанных лиц», — резюмировали в ТЦК.

В сообщении также напомнили жителями Украины об ответственности для тех, кто мешает проведению мобилизационных мероприятий.

До этого официальный представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин сообщил изданию «Общественное», что областной военкомат обратился в полицию с просьбой доставить примерно 30 тыс. военнообязанных, которые нарушили законодательство в области мобилизации.

Он пояснил, что речь идет о нарушивших правила военного учета и законодательства в области обороны, мобилизации и мобилизационной подготовки.

Ранее на Украине неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата.