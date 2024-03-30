Москвичка обвинила соседку в оправдании теракта после ссоры из-за уборки

В Москве женщина обвинила соседку по коммунальной квартире в оправдании теракта в «Крокусе» после ссоры из-за уборки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в трехкомнатной коммунальной квартире на Щелковском шоссе, где одна женщина по имени Фируза с тремя детьми и сожителем занимает две комнаты, а в третьей комнате проживает их соседка Надежда.

27 марта соседки в очередной раз поссорились из-за уборки. После этого Надежда обратилась с заявлением в полицию. В нем она указала, что мать троих детей в ходе конфликта якобы сказала, что «всем так и надо», имея в виду теракт в «Крокусе». Затем, по словам женщины, Фируза якобы пообещала, что скоро приедут ее братья и взорвут дом.

После этого Фирузу забрали в отделение полиции. Там она изложила свою версию событий, согласно которой они с Надеждой постоянно ссорятся из-за чистоты на кухне и та хочет выжить ее из квартиры. По ее словам, после очередного конфликта соседка решила ее оговорить. Теперь женщина планирует подать на нее встречное заявление.

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