В акции памяти у «Крокуса» участвовали 130 представителей дипмиссий

Более 100 представителей дипмиссий и международных организаций приняли участие в акции памяти у подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.

«Около 130 представителей дипмиссий и международных организаций. Общее число иностранных участников сегодняшнего мероприятия — более 250 человек», — рассказали в департаменте государственного протокола МИД.

29 марта суд заключил под стражу до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои.

Вечером 22 марта в «Крокусе Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Позже силовики задержали еще нескольких подозреваемых в пособничестве террористам. Трое из них заявили, что не знали о планах задержанных, и обжаловали свой арест.

Ранее стало известно, кто ведет дело о теракте в «Крокусе».