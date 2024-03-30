Страны СНГ могут объединиться для обсуждения вопросов климата

На международном уровне вопросы климатической и экологической повестки должны обсуждаться при обязательном участии стран СНГ, заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова в рамках XV международного экономического форума государств-участников СНГ.

По словам Завьяловой, странам СНГ необходима единая платформа, чтобы сформировать единый подход к устойчивому развитию.

«Первыми задачами такой платформы — Климатического совета стран СНГ — могут стать: проработка общего для стран содружества сценария действий; составление дорожных карт по отдельным направлениям; подготовка и представление единой позиции в международном пространстве», — сказала она.

Завьялова добавила, что вопросы климата, его изменения и глобального потепления неразрывно связаны.

«Они влияют на динамику развития стран, их экономическое благополучие, социальную удовлетворенность населения и даже на темпы технологического прогресса», — отметила она.

По словам Завьяловой, для решения задач в области климата необходимы масштабные инвестиции в зеленые технологии.

«Странам СНГ необходимо обеспечить открытый доступ к зеленым инновациям, развивать существующие программы инновационного сотрудничества стран с учетом задач ESG-повестки, при этом важно придерживаться принципа технологической нейтральности и инклюзии», — сказала она.

Также Завьялова отметила, что одной из самых важных задач ESG-повестки стран СНГ является развитие низкоуглеродного рынка.

«В 2023 году Сбер зарегистрировал в Росстандарте первую коммерческую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии и создал реестр низкоуглеродной энергии. Банк выступает за обмен опытом и развитие партнерских проектов на мировой арене по данному направлению», — заключила она.

В обсуждении также приняли участие руководители органов государственной власти стран СНГ, представители научного и экспертного сообщества, топ-менеджеры, курирующие устойчивое развитие, руководители профильных общественных организаций и объединений.