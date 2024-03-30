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Заморозки могут вернуться в Москву в конце следующей недели

Синоптик Леус: 5 апреля в Москве возможны заморозки

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Илья Питалев/РИА Новости

В конце следующей недели в Москву могут вернуться заморозки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, в среду, 3 апреля в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, из-за чего ожидается понижение температуры воздуха. Пик холодов придется на 5 апреля.

«В ночь на пятницу в мегаполис вернутся заморозки», — сообщил синоптик.

Леус отметил, что в полдень 30 марта температура воздуха в Москве достигла отметки в +11,0 °С, что стало самым высоким показателем с начала года. Потепление продолжится до 1-2 апреля, возможны даже первые в этом году грозы.

30 марта синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу.

29 марта стало известно, что на апрель москвичам спрогнозировали резкие перепады с мороза на жару.

Ранее синоптики назвали дату, когда можно будет переобувать зимнюю резину в 2024 году.

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