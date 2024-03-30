Двое в балаклавах напали на петербургского школьника, выигравшего миллион рублей

В Петербурге двое в балаклавах напали на 15-летнего школьника, выигравшего миллион рулей. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел на Васильевском острове. Мать девятиклассника рассказала, что неизвестные в балаклавах подкараулили сына у дома и набросились на него, затолкав в черный автомобиль. Там злоумышленники прижали к подростку какой-то предмет и потребовали перевести выигранный им на ставках и в играх миллион рублей на криптокошелек. Юноша не стал сопростивляться, и его отпустили.

В скором времени подозреваемых в нападении задержали. Ими оказались трое жителей Васильевского острова в возрасте 14-15 лет. При этом двое из них учатся в той же школе, что и подвергшийся нападению. Отмечается, что преступники так и не получили деньги, так как мать подростка успела оспорить перевод.

Несовершеннолетних отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее российского подростка госпитализировали с контузией после драки со сверстником.