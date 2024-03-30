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Москвичей предупредили о новых температурных рекордах

Синоптик Леус: обновление температурных рекордов ждет москвичей в начале апреля

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Maxim Shemetov/Reuters

Суточные температурные рекорды могут обновится в Москве 1 и 2 апреля, столбик термометра поднимется выше 17 градусов тепла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Продолжится потепление и в первые два дня апреля, более того, и 1 и 2 апреля, которые друг за другом также будут носить титул самого теплого дня года, возможно и обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха – то есть такими теплыми первые два дня апреля в столице не были за всю историю инструментальных наблюдений за погодой», — написал специалист.

Леус напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 1 апреля был установлен в 1983 году и составляет плюс 17,8 градуса. Рекорд 2 апреля составляет плюс 17,4 градуса. Он был датирован 1951 годом.

В начале марта метеорологи Яндекс Погоды рассказали, что текущей весной в регионах России обойдется без температурных и дождливых рекордов.

Согласно аналитике, на большей части территории РФ март будет менее дождливым, чем в 2023 году. Прогноз сделан на базе собственной технологии «Метеум», сочетающей классические метеорологические подходы с алгоритмами машинного обучения.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о возможных заморозках в апреле.

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