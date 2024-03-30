Режим ЧС введен в Алтайском крае в связи с сильным паводком

В Алтайском крае с 30 марта введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с осложнением паводковой обстановки в регионе. Об этом сообщает региональное правительство в Telegram-канале.

Согласно информации властей, талые воды подтопили свыше 600 дачных участков и порядка 90 жилых домов в девяти населенных пунктах края. Кроме того, на время перекрыты восемь дорожных участков. МЧС и аварийные службы работают в усиленном режиме.

В публикации уточняется, что наиболее сложная ситуация с паводком затронула Шипуновский, Советский, Рубцовский и Михайловский районы. В последнем развернуты водоналивные дамбы, с обочин дорог отсыпан грунт.

«Для жителей края организованы пункты временного размещения (ПВР)», — добавили в правительстве региона.

Отмечается, что на данный момент они вместили в себя примерно 70 алтайцев.

Незадолго до этого в Амурской области был введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер» в Зейском округе, где произошло обрушение горных пород.

Ранее режим ЧС объявляли в Черногорске.