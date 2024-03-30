Российские врачи спасли 107-летнюю пациентку с ожогами, пересадив ей кожу

В Перми врачи городской больницы им. С.Н. Гринберга спасли 107-летнюю женщину с тяжелыми ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациентка поступила в клинику 28 марта с ожогами второй и третьей степени. Как рассказали ее родственники, у пенсионерки в квартире сорвало кран с горячей водой, и она травмировалась, пытаясь самостоятельно справиться с потопом. По словам близких долгожительницы, их родственница в 107 лет живет одна и ведет хозяйство самостоятельно.

Врачи, оценив ситуацию, приняли решение провести пациентке аутодермопластику — пересадку собственного лоскута кожи на место пораженной ткани. Медики отметили, что их тревожил возраст пациентки и были опасения, относительно времени приживания ткани, но они оказались напрасными.

«Операция прошла успешно, без осложнений, пациентка была выписана на 24 день с полным заживлением ран», — рассказали в пресс-службе больницы.

Ранее в Тюмени женщина очнулась после операции с серьезным ожогом спины.