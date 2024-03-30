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Житель Калужской области попал под уголовное дело из-за листовок с QR-кодом

Житель Боровска попал под дело из-за листовок с QR-кодом с дискредитацией ВС РФ

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Global Look Press

В Боровский районный суд Калужской области поступили материалы уголовного дела против 21-летнего жителя, который обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в сообщении суда.

По версии следствия, молодой человек распространял листовки с QR-кодом, «позволяющим перейти на информационный ресурс запрещенной в Российской Федерации организации». Отмечается, что на этом ресурсе находятся публикации, которые содержат информацию, «дискредитирующую Вооруженные Силы Российской Федерации».

До этого сообщалось, что жительницу Тульской области оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Инцидент произошел в селе Воскресенское. По версии правоохранителей, во время выборов женщина зачеркнула всех кандидатов, после чего в графе одного из них оставила критикующую надпись.

Ранее сообщалось, что более 10 Telegram-каналов с террористическим контентом заблокировали за двое суток.

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