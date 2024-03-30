Россиянка рассказала, как выглядит «сарай», в котором ее держал мексиканский картель

Россиянка Мария Ригович, которую освободили из плена мексиканского наркокартеля, в беседе с «Газетой.Ru» призналась, что боялась продажи на органы. По словам девушки, ее запугивали «операцией», держали в накуренном грязном «сарае» и предлагали наркотики.

«После похищения в Рейносе местным картелем меня привезли в какое-то здание, больше напоминающее не дом, а сарай. В помещениях было очень накурено, безумно грязно. Все окна плотно закрыты засаленными шторами, чтобы никто не мог увидеть, где мы находимся. Меня долго опрашивали по одним и тем же пунктам: кто я, откуда я, что я здесь хочу, финансирует ли меня кто-то, сколько денег у меня на карте, сколько денег у меня в рюкзаке. Потом меня спросили, были ли у меня какие-нибудь операции, и сказали, что хотят сделать одну. Я испугалась, потому что до этого видела в Мехико и других городах расклеенные ориентировки на пропавших людей. И много слышала от русских, живущих в Мексике, что якобы людей периодически похищают на органы», — сказала Мария.

После допроса и запугиваний девушку отправили в комнату с телевизором и кондиционером.

«Там на двух широких кроватях поперек спали женщины и дети. Это были пленницы, которые должны были заплатить картелю деньги. Напротив была мужская комната. Там никаких кроватей не было. Мужчины сидели прямо на голом, холодном кафеле. Мне объяснили правила нахождения в доме: в комнату в тапочках нельзя, садиться с едой на кровать нельзя, вечером в определенное время нужно обязательно идти в душ и вытираться одним полотенцем со всеми. В туалет нужно было отпрашиваться, там не было бумаги, а сливать нужно было ведром с водой. Первые 24 часа я ничего не ела. Спать не могла. Мужики, охранники, гулявшие по коридору, громко слушали музыку, постоянно что-то курили. Мне было очень страшно. Я, наверное, никогда в жизни не испытывала настолько мощной тревоги», — призналась россиянка.

Она также сообщила, что во время допроса мужчины из картеля очень настойчиво предлагали ей наркотики.

«Прям под самое лицо подводили пакетики с каким-то белым порошком. Я с невероятным ужасом отказывалась, почти криком, почти со слезами умоляла: «Нет-нет, пожалуйста, я не хочу». Позже я узнала, что они просто за употребление наркотиков требуют огромные деньги. И человека, у которого не было денег, который не мог им заплатить, они пытали, избивали», — добавила Мария.

Подробнее о том, как россиянка пережила похищение в Мексике и кому благодарна за свое спасение — в материале «Газеты.Ru».

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