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В поселке Внуково найдена записка с террористическими угрозами

В МФЦ поселка Внуково найдена записка со словами «я террорист, уходите»

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Shutterstock

Записка с угрозами террористического характера найдена в помещении многофункционального центра (МФЦ) в поселке Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, записка была оставлена неизвестным на столе. В ней сказано: «Я террорист, по-хорошему уйдите из МФЦ, иначе в живых не останетесь».

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все посетители МФЦ, а также расположенных в том же здании кафе и магазинов, эвакуированы.

По данным «360», из офисного центра эвакуированы 86 человек, ожидается прибытие кинологов.

Поселок Внуково входит в состав Новомосковского административного округа Москвы, в нем расположен одноименный аэропорт.

29 марта из торгового центра в Краснодаре эвакуировали 1,5 тыс. человек после сообщения о «минировании».

За день до того в Москве оцепили улицу из-за муляжа гранаты.

Ранее ТЦ «Щука» на северо-западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва.

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