Минтруд Таджикистана оценил отток мигрантов из России

Заместитель министра труда Таджикистана Шахноза Нодири заявила, что министерство труда, миграции и занятости населения республики зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области. Ее слова приводит ТАСС.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать», — сказала она.

По ее словам, в настоящее время в Таджикистан приезжает больше людей, чем уезжает.

Она отметила, что отток — это временное явление и он прекратится. Нодири добавила, что «на бытовом уровне» также фиксируются притеснения граждан Таджикистана.

Также Нодири рассказала, что власти страны усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами о недопущении их вовлечения в экстремистские сообщества. Нодири добавила, что в Таджикистане работа была усилена через структуры миграционной службы, которая представлена во всех регионах.

Ранее Нодири анонсировала открытие в Таджикистане шести центров подготовки по рабочим профессиям.