Мединский рассказал о готовности новых учебников по истории 5-9-х классов

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что учебники по истории для 5-9-х классов готовы, сейчас они на стадии рецензирования, публикация планируется уже в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, учебники были сделаны на базе учебников линейки ректора МГИМО Анатолия Торкунова и книг самого Мединского.

Он подчеркнул, что учебники были адаптированы, их сделали более современными. Они уже прошли две апробации академии наук, чего раньше не делали.

До этого Мединский предложил объединить экзамены ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию в один.

Говоря о технической стороне экзамена, Мединский пояснил, что требуется в экзамен по истории «просто добавить вопросы», связанные с обществознанием.

Он не стал скрывать, что многие сотрудники министерств и ведомств предлагают ликвидировать обществознание, как «вредный» предмет.

Накануне в Минпросвещения прокомментировали увеличение часов истории в школах.

Ранее стало известно, что новый учебник по обществознанию будет готов к сентябрю.