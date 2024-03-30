Посудомоечная машина возглавила топ самых желаемых бытовых помощников у россиян

Топ-3 бытовых помощника, о которых мечтают россияне — посудомоечная машина (30,3%), большой двухдверный холодильник (21%) и сушильная машина в дополнение к стиральной (19,1%). Это показал опрос бренда бытовой техники HYUNDAI, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В список кухонных «хотелок», недоступных из-за нехватки места, россияне добавили духовой шкаф или гриль (7,7%), а также кофемашину (15%). Среди мебели, которую россияне не приобретают из-за отсутствия места, лидирует двуспальная кровать — ее приобрел бы каждый четвертый вместо дивана для сна. Еще около 16% вынуждены хранить одежду и другие вещи в малогабаритной мебели и мечтают о большом шкафе

«С каждым годом у покупателей все больше растет интерес и спрос на компактную бытовую технику. Например, стиральная и сушильная машина в одном корпусе особенно ценна при подборе техники в ванную комнату или прачечную. Как правило, именно здесь учитывается каждый сантиметр за счет общего небольшого метража помещения», — прокомментировал Александр Галкин, директор по продукту HYUNDAI.

Многих россиян настолько тревожит вопрос нехватки места, что ради устранения проблемы хочется сменить жилье. Так, почти 25% россиян переехали бы из квартиры в собственный дом ради того, чтобы уместить всю необходимую технику, мебель и личные вещи.

Остальные представили, на сколько квадратных метров им нужно расширить площадь, чтобы места хватило на все. Выяснилось, что 19,7% опрошенных не хватает 7-8 квадратных метров (например, для гардеробной или еще одной небольшой комнаты), 14,5% россиян — 3-4 квадратных метров, которые могли бы быть балконом или расширить метраж одной из комнат. Чуть меньше россиян (10%) хотели бы пристроить к своей жилой площади 5-6 квадратных метров (например, для просторной ванной, куда поместится стиральная машина вместе с сушильной) и 4,4% опрошенных — 1-2 квадратных метра (например, гостевой санузел или дополнительное место на кухне под большой двухдверный холодильник). Только 13% довольны площадью своей нынешней квартиры.

Большинство опрошенных, для которых расширение жилой площади пока недоступно, ищут разные способы экономии и грамотного использования пространства. Для этого 16% россиян выбирают технику минимальных габаритов, 11,5% отказываются от встраиваемой техники, 8,7% не покупают технику и 6,6% выбирают многофункциональные устройства. Еще 16,9% опрошенных не покупают технику по другим причинам.

Ранее поставщики техники начали блокировать параллельный импорт в РФ.