В магазинах Литвы заметили пасхальные яйца с российскими флагами и солдатами

В Литве заметили пасхальные яйца с изображением российских флагов и солдат в магазинах. Об этом сообщает Argumenti.ru.

По информации издания, на заправочных станциях в Литве продаются пасхальные яйца с российской символикой. Отмечается, что страной производства товара является Китай.

«Возможно, российский флаг поставили китайцы... Российский флаг опасен? Если боитесь, то лучше вообще не жить», — заявил председатель правления сети магазинов Дмитрий Кувиков, передает Argumenti.ru.

До этого врач-диетолог Михаил Гинзбург обозначил безвредный для здоровья срок хранения пасхальных яиц. По его словам, сваренное вкрутую яйцо следует съесть в течение 6–12 часов. При хранении яиц в холодильнике период свежести продукта «продляется» до 36 часов. Если хранить их слишком долго, можно спровоцировать сальмонеллез, токсикоинфекцию и другие инфекционные болезни кишечника.

Ранее в Литве предложили переименовать Русскую улицу в честь наемника.