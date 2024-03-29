Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грайвороне объявили ракетную опасность

МЧС: в Грайвороне Белгородской области объявили ракетную опасность

close
100%
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объявила на территории города Грайворона ракетную опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Белгородской области.

«Внимание! Город Грайворон. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев призвал жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области временно уехать из-за «напряженной» обстановки. В своем Telegram-канале чиновник написал, что обстановка в районе все еще «напряженная», поэтому нужно принять «правильное решение» — покинуть приграничные территории.

Также сообщалось, что дрон-камикадзе, принадлежащий Вооруженным силам Украины, атаковал село Долгое в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате ракет, летящих на Белгород.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами