В Грайвороне объявили ракетную опасность

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объявила на территории города Грайворона ракетную опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Белгородской области.

«Внимание! Город Грайворон. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев призвал жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области временно уехать из-за «напряженной» обстановки. В своем Telegram-канале чиновник написал, что обстановка в районе все еще «напряженная», поэтому нужно принять «правильное решение» — покинуть приграничные территории.

Также сообщалось, что дрон-камикадзе, принадлежащий Вооруженным силам Украины, атаковал село Долгое в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате ракет, летящих на Белгород.