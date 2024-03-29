Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянку отправили на принудительное лечение после кражи книги за 6,7 млн рублей

В Петрозаводске женщину, укравшую книгу за 6,7 млн рублей, отправили на лечение

close
100%
Freepik.com

В Петрозаводске суд отправил на принудительное лечение женщину, которая украла в Карелии книгу за 6,7 млн рублей. Об этом сообщает карельская прокуратура.

По информации ведомства, летом 2022 года женщина похитила из Национальной библиотеки Карелии книгу Бориса Пастернака «Избранное». Ее стоимость составляет более 6,7 млн рублей.

Правоохранительные органы на следующий день задержали похитительницу при попытке уехать в Москву с вокзала в городе Сегеже. Украденную книгу у нее изъяли и вернули в библиотеку.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о хищении предмета, имеющего особую историческую, культурную ценность, повлекшем порчу имущества. В ходе расследования у 37-летней обвиняемой выявили психическое расстройство. Петрозаводский городской суд направил ее на принудительное лечение в медицинскую организацию.

Ранее из коттеджа заслуженной артистки России украли украшения на 9,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами