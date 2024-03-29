Россиянку отправили на принудительное лечение после кражи книги за 6,7 млн рублей

В Петрозаводске суд отправил на принудительное лечение женщину, которая украла в Карелии книгу за 6,7 млн рублей. Об этом сообщает карельская прокуратура.

По информации ведомства, летом 2022 года женщина похитила из Национальной библиотеки Карелии книгу Бориса Пастернака «Избранное». Ее стоимость составляет более 6,7 млн рублей.

Правоохранительные органы на следующий день задержали похитительницу при попытке уехать в Москву с вокзала в городе Сегеже. Украденную книгу у нее изъяли и вернули в библиотеку.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о хищении предмета, имеющего особую историческую, культурную ценность, повлекшем порчу имущества. В ходе расследования у 37-летней обвиняемой выявили психическое расстройство. Петрозаводский городской суд направил ее на принудительное лечение в медицинскую организацию.

Ранее из коттеджа заслуженной артистки России украли украшения на 9,5 млн рублей.