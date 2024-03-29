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«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» на знание истории Великой Отечественной войны

Задания «Диктанта Победы» посвятят 80-летию освобождения Ленинграда

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Виталий Аньков/РИА Новости

В этом году «Единая Россия» проведет свой традиционный «Диктант Победы» на знание истории Великой Отечественной войны 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

На этот раз задания посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Как отметил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, площадки будут открыты во всех российских регионах.

«Диктант Победы» пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков: английский, французский, арабский, китайский, испанский», — сообщил парламентарий.

Он напомнил, что в прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тыс., а количество участников составило 1,9 млн человек.

Тестирование проведут в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Площадки организуют во всех знаковых местах, связанных с Великой Отечественной войной и ее героями.

Центральной площадкой акции станет Музей Победы в Москве.

Вопросы теста для российских и иностранных участников составляют ведущие ученые Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты для тех, кто планирует принять участие диктанте.

Подготовиться также помогут исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».

«Диктант Победы» в этом году пройдет в шестой раз.

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