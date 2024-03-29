В СК рассказали, кто координировал действия обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холл» признались на допросах, что их действия координировались через Telegram. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» заявили на допросах, что их действия голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом.

Также в СК заявили, что террористы, атаковавшие подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», после нападения ехали в Киев для получения обещанного им вознаграждения. До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев утверждал, что Украина причастна к теракту в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы четверо террористов с автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».