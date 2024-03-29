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В российском городе на женщину рухнула глыба льда, ее госпитализировали

В Новосибирске на женщину рухнула глыба льда

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СУ СК России по Новосибирской области' class="item-image" >
Телеграм-канал СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске на 47-летнюю женщину рухнула глыба льда, ее госпитализировали. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел возле жилого дома на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе. Кусок наледи с крыши здания обрушился на женщину.

Пострадавшую госпитализировали. Информации о травмах, которые она получила, не поступало. Сообщается, что ее жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования будут установлены причины, обстоятельства и ответственные за произошедшее лица.

До этого в Екатеринбурге на молодого человека во время прогулки с возлюбленной обрушилась глыба льда. У него диагностировали ушиб мягких тканей левой лопатки.

Ранее в Самаре ледяная глыба рухнула на женщину с тремя детьми.

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