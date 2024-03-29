Чешские врачи перепутали пациенток-азиаток и сделали беременной аборт

В Чехии врачи перепутали беременную пациентку с больной и по ошибке сделали ей аборт. Об этом сообщает CNN Prima NEWS.

По информации издания, в медицинском учреждении перепутали двух пациенток азиатского происхождения. Одна из них была беременна и пришла в больницу для проведения планового осмотра, а вторая нуждалась в операции из-за заболевания матки. Отмечается, что аналогичное вмешательство проводят с целью прерывания вынашивания плода.

Врачи медицинского учреждения провели операцию не той пациентке и в результате женщина потеряла здорового ребенка. Сообщается, что всех медиков, которые могут быть причастны к произошедшему, временно отстранили от работы.

В Минздраве страны призвали привлечь к ответственности виновных в произошедшем. В случае, если вина врачей будет доказана, больницу обяжут выплатить пострадавшей пациентке компенсацию. Сейчас инцидент расследуется.

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