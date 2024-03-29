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Девятый обвиняемый в теракте в «Крокусе» частично признал свою вину

Девятый подозреваемый в теракте в «Крокус Сити Холле» отчасти признал свою вину

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Девятый обвиняемый в теракте в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои отчасти признал вину. Об этом сообщает его адвокат Маргарита Хорева, чьи слова передает РИА Новости.

«Частично признает», — сообщила Хорева.

Других подробностей правозащитник не огласила.

Согласно информации агентства, Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого до 22 мая 2024 года.

Перед этим суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои. Преображенский суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои за нецензурную брань.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее сообщалось, что организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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