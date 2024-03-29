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Эксперт рассказала, как стать тату-мастером и какими качествами он должен обладать

Тату-мастер Рыбина: тату-мастер должен быть чистоплотным и щепетильным

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Depositphotos

Тату-мастером можно стать после прохождения специальных курсов, плюсом в этой профессии является наличие художественного образования или увлечение рисованием, однако это необязательное требование. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказала тату-мастер со стажем более 10 лет Анастасия Рыбина.

Она уточнила, что в ходе обучения желающих освоить эту работу научат, как держать машинку, а также объяснят им основную технику безопасности.

«Вы получаете определенную базу. С этой базой можно пойти разными путями. Самый лучший путь — найти хорошего тату-мастера, который работает уже долгое время. Он возьмет вам под свое «крылышко» и поможет в становлении», — отметила эксперт.

По ее словам, продолжить обучение можно также с помощью YouTube-каналов, а практиковаться — на искусственной коже или на своих друзьях и знакомых. В процессе профессиональной деятельности мастер будет набирать необходимые для работы качества, в том числе, коммуникабельность. Рыбина добавила, что тату-мастеру важно быть чистоплотным и щепетильным.

В октябре 2023 года сообщалось, что ученые из Варшавского университета обнаружили татуировку с символом Иисуса Христа на теле 1300-летнего мужчины, жившего на территории современного Судана.

Ранее ученые выявили опасные вещества в чернилах для татуировок.

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