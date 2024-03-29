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На пляже в Англии нашли настоящего червя из фильма «Дюна»

Mirror: в Англии на пляже нашли морскую миногу, похожую на гигантского червя из «Дюны»

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Pen News/Will Miles

На пляже в Англии нашли настоящего червя из фильма «Дюна», пишет Mirror. По словам очевидцев, они не подозревали, что у киношного монстра есть реальный прототип.

Червь «размером с двухлетнего ребенка» был найден возле пристани Эксмут в графстве Девон. Его увидел мужчина по имени Уилл Майлз, прогуливавшийся по побережью.

«Его трудно было не заметить, он лежал в центральной части пляжа», — вспоминает британец.

По словам других очевидцев, червяк был похож на огромную пиявку с полным ртом острых, направленных внутрь зубов. Позже специалисты изучили кадры находки и пришли к выводу, что Уилл нашел морскую миногу.

Этот вид известен тем, что присасывается в море к своей добыче и высасывает из нее кровь, чтобы прокормиться. После того как Майлз опубликовал в соцсетях cнимки с червем, люди решили, что он похож на песчаного монстра из «Дюны».

«Больше никогда не буду плавать в море», — пообещали другие комментаторы.

Ранее на пляже в Калифорнии обнаружили гигантский череп неизвестного существа.

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